В Крыму одобрили установку памятника ветеранам авиации ВМФ

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В Симферополе одобрили установку памятника ветеранам авиации Военно-морского флота, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В Крыму одобрили установку памятника ветеранам авиации ВМФ
  • РИА Новости

Монумент появится в парке имени Гагарина.

«В районе Вечного огня у нас уже формируется своего рода мемориальный комплекс», — заявил глава администрации Игорь Лукашёв.

По его словам, в преддверии праздника 75-летия освобождения Симферополя от фашистских захватчиков это нужное начинание, так как авиация сыграла значимую роль.

Как уточнили в пресс-службе, строительство памятника будет проведено за счёт спонсоров, предварительные договорённости о предоставлении денег уже достигнуты.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в Комсомольске-на-Амуре появятся монументы боевому самолёту и подлодке.

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