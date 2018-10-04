В Крыму одобрили установку памятника ветеранам авиации ВМФ
- РИА Новости
Монумент появится в парке имени Гагарина.
«В районе Вечного огня у нас уже формируется своего рода мемориальный комплекс», — заявил глава администрации Игорь Лукашёв.
По его словам, в преддверии праздника 75-летия освобождения Симферополя от фашистских захватчиков это нужное начинание, так как авиация сыграла значимую роль.
Как уточнили в пресс-службе, строительство памятника будет проведено за счёт спонсоров, предварительные договорённости о предоставлении денег уже достигнуты.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в Комсомольске-на-Амуре появятся монументы боевому самолёту и подлодке.