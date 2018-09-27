В Комсомольске-на-Амуре появятся монументы боевому самолёту и подлодке

В Комсомольске-на-Амуре установят монументы боевому самолёту и подлодке, сообщает ИА «Хабаровский край».

По словам сотрудника пресс-службы города Ивана Лаврентьева, такое решение приняли на заседании градостроительного совета.

«Монумент самолёту Су-17 будет установлен около речного вокзала, а монумент подводной лодке — тоже на набережной, но уже в районе городского водозабора», — сказал он.

Открытие первого памятника запланировано на 12 июня 2019 года. Су-17 производили на комсомольском авиазаводе в 1969—1990 годы. С российского вооружения он снят.

Подлодка в настоящее время находится на стапелях Амурского судостроительного завода. Для монумента с неё снимут только рубку.

«Разместить на набережной подводную лодку целиком не получится по причине засекреченности объекта», — пояснил мэр Андрей Климов.

Он добавил, что в рамках программы утилизации завод мог бы передать рубку, которая всё равно пойдёт на слом.

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