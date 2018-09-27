В Комсомольске-на-Амуре появятся монументы боевому самолёту и подлодке

Короткая ссылка
В Комсомольске-на-Амуре установят монументы боевому самолёту и подлодке, сообщает ИА «Хабаровский край».
В Комсомольске-на-Амуре появятся монументы боевому самолёту и подлодке
  • РИА Новости

По словам сотрудника пресс-службы города Ивана Лаврентьева, такое решение приняли на заседании градостроительного совета.

«Монумент самолёту Су-17 будет установлен около речного вокзала, а монумент подводной лодке — тоже на набережной, но уже в районе городского водозабора», — сказал он.

Открытие первого памятника запланировано на 12 июня 2019 года. Су-17 производили на комсомольском авиазаводе в 1969—1990 годы. С российского вооружения он снят.

Подлодка в настоящее время находится на стапелях Амурского судостроительного завода. Для монумента с неё снимут только рубку.

«Разместить на набережной подводную лодку целиком не получится по причине засекреченности объекта», — пояснил мэр Андрей Климов.

Он добавил, что в рамках программы утилизации завод мог бы передать рубку, которая всё равно пойдёт на слом.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что поднятый со дна озера штурмовик Ил-2 доставили в Новосибирск для реставрации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить