Поднятый со дна озера штурмовик Ил-32 доставили в Новосибирск для реставрации
- © авиару.рф
Штурмовик был поднят со дна озера Кулонга в Мурманской области 22 августа. В 1943 году его подбили, но пилот смог вернуться на свою территорию, совершить посадку на водоём и спастись.
«Самолёт планируется восстановить до лётного состояния за 36 месяцев», — заявили в вузе.
Ранее телеканал «360» сообщал, что российские моряки подняли со дна Баренцева моря американский танк M3 Lee, затонувший в годы Второй мировой войны.