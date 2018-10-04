В Удмуртии наказали сотрудников детсада, где ребёнок выпал из окна

В Удмуртии наказали воспитателя и заведующую детсадом, где ребёнок выпал из окна, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по республике.

К дисциплинарной ответственности привлечён и помощник воспитателя.

Инцидент произошёл летом в Завьяловском районе, когда воспитатель собирала детей на прогулку. Трёхлетний мальчик залез на подоконник и выпал из открытого окна на бетонную отмостку.

«В результате падения он получил черепно-мозговую травму, причинившую тяжкий вред его здоровью. Ребёнку оказана медицинская помощь», — рассказали следователи.

Было возбуждено уголовное дело. Воспитателю грозит до года лишения свободы.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области завели уголовное дело из-за падения футбольных ворот на ребёнка.