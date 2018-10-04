В Минобороны России уточнили данные об отказе от шапок-ушанок

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В Министерстве обороны России разъяснили, что не отказались от шапок-ушанок, а просто поменяли название. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Минобороны России уточнили данные об отказе от шапок-ушанок
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«Изменится только наименование предметов военной формы одежды. Конструкция и форма головных уборов останутся прежними», — говорится в сообщении.

Как отмечается, шапки-ушанки будут носить название «шапки», рубахи назовут фуфайками, шапки-ушанки из каракуля — шапками из каракуля, а летние шерстяные брюки — летними брюками.

При этом до 1 июня 2022 года будет приостановлена выдача летних шерстяных пилоток.

Ранее сообщалось, что военным в России перестанут выдавать шапки-ушанки.

В конце августа стало известно об успешных испытаниях экзоскелета для военных.

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