В Минобороны России уточнили данные об отказе от шапок-ушанок
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«Изменится только наименование предметов военной формы одежды. Конструкция и форма головных уборов останутся прежними», — говорится в сообщении.
Как отмечается, шапки-ушанки будут носить название «шапки», рубахи назовут фуфайками, шапки-ушанки из каракуля — шапками из каракуля, а летние шерстяные брюки — летними брюками.
При этом до 1 июня 2022 года будет приостановлена выдача летних шерстяных пилоток.
Ранее сообщалось, что военным в России перестанут выдавать шапки-ушанки.
В конце августа стало известно об успешных испытаниях экзоскелета для военных.