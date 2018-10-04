В России военным перестанут выдавать шапки-ушанки

В России военным перестанут выдавать пилотки и шапки-ушанки, сообщают «Известия» со ссылкой на постановление правительства.

Документ «О внесении изменений в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с ним шерстяные пилотки прекратят выдавать до 1 июня 2022 года, а шапки-ушанки из каракуля с козырьком будут заменены на просто «шапки».

Кроме того, вместо термина «рубаха» вводится «фуфайка».

Ранее сообщалось, что в России успешно испытали увеличивающий физические возможности экзоскелет для военных.