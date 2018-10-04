В Новосибирской области завершили расследование дела о мошенничестве по программе расселения
- РИА Новости
Один из обвиняемых — заместитель начальника отдела комитета по жилищным вопросам мэрии областной столицы.
По имеющимся данным, осенью 2011 года он узнал о комнате, входившей в программу, и купил её. Договор оформили на женщину с асоциальным образом жизни.
Затем сотрудник мэрии передал подставному лицу 380 тыс. рублей, женщина перевела их на счёт мэрии. По муниципальной программе она получила новую квартиру, которую в дальнейшем обвиняемые продали за 1,75 млн рублей добросовестному покупателю.
Как отметили следователи, Новосибирску причинён ущерб в особо крупном размере.
Мошенникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор экс-главе сельского поселения по делу о мошенничестве.