В Новосибирской области завершили расследование дела о мошенничестве по программе расселения

Короткая ссылка
В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела о мошенничестве по программе расселения из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на СУ СК России по региону.
В Новосибирской области завершили расследование дела о мошенничестве по программе расселения
  • РИА Новости

Один из обвиняемых — заместитель начальника отдела комитета по жилищным вопросам мэрии областной столицы.

По имеющимся данным, осенью 2011 года он узнал о комнате, входившей в программу, и купил её. Договор оформили на женщину с асоциальным образом жизни.

Затем сотрудник мэрии передал подставному лицу 380 тыс. рублей, женщина перевела их на счёт мэрии. По муниципальной программе она получила новую квартиру, которую в дальнейшем обвиняемые продали за 1,75 млн рублей добросовестному покупателю.

Как отметили следователи, Новосибирску причинён ущерб в особо крупном размере.

Мошенникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор экс-главе сельского поселения по делу о мошенничестве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить