В Мордовии проводят проверку после смерти годовалого ребёнка в больнице
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Установлено, что 1 октября девочка была госпитализирована. Она умерла в тот же день в отделении реанимации.
По предварительной информации, это произошло из-за менингококковой инфекции. Для подтверждения этих данных назначена судебно-медицинская экспертиза.
«Изъята вся необходимая медицинская документация. В рамках проверки будет дана правовая оценка правильности действий медработников при оказании медицинской помощи малолетней», — заявили следователи.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области возбудили дело из-за смерти младенца в больнице.