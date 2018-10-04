В Мордовии проводят проверку после смерти годовалого ребёнка в больнице

В Саранске проводят проверку по факту смерти годовалого ребёнка в инфекционной больнице, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СК России по Мордовии.

Установлено, что 1 октября девочка была госпитализирована. Она умерла в тот же день в отделении реанимации.

По предварительной информации, это произошло из-за менингококковой инфекции. Для подтверждения этих данных назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Изъята вся необходимая медицинская документация. В рамках проверки будет дана правовая оценка правильности действий медработников при оказании медицинской помощи малолетней», — заявили следователи.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области возбудили дело из-за смерти младенца в больнице.