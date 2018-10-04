Завершено следствие по делу экстрадированного из Нидерландов российского военного

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Завершено следствие по делу военнослужащего Даниила Полякова, экстрадированного из Нидерландов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления СК России.
Завершено следствие по делу экстрадированного из Нидерландов российского военного
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Установлено, что с февраля 2014 года по сентябрь 2015 года Поляков служил в Новосибирске.

Под различными надуманными предлогами он брал у знакомых в долг деньги, не собираясь их возвращать. Всего военнослужащий получил более 23 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела Поляков скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в международный розыск. Его задержали в мае 2016 года в Нидерландах. В августе 2018-го он был передан на родину.

Суд пройдёт в Барнауле.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области вынесли приговор в отношении мужчины, задолжавшего алименты на 400 тыс. рублей своему 12-летнему сыну.

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