На Урале вынесли приговор в отношении мужчины, задолжавшего алименты на 400 тысяч рублей

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В Свердловской области вынесли приговор в отношении мужчины, задолжавшего алименты на 400 тыс. рублей своему 12-летнему сыну, сообщает kp.ru.
На Урале вынесли приговор в отношении мужчины, задолжавшего алименты на 400 тысяч рублей
  • РИА Новости

С 2006 года суд обязал жителя посёлка Монетный ежемесячно выплачивать ребёнку четверть всех доходов. В 2017 году мужчина заявил экс-супруге, что не будет больше тратить деньги на мальчика.

«В отношении должника был составлен протокол об административном правонарушении, после чего мужчину доставили в судебный участок, где судья назначил ему десять суток административного ареста», — заявили в управлении УФССП по региону.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что задолженность по алиментам в Татарстане превысила 3 млрд рублей.

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