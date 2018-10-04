В Москве заявили о готовности основных конструкций станции БКЛ «Савёловская»

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В столице заявили о готовности основных конструкций станции Большой кольцевой линии «Савёловская» (проектное название — «Нижняя Масловка»). Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
В Москве заявили о готовности основных конструкций станции БКЛ «Савёловская»
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Строительство идёт под площадью Савёловского вокзала на глубине 65 метров.

«Всего на станции установлено 12 эскалаторов: по четыре от вестибюлей к платформе и на пересадке. К середине октября ждём подачу напряжения на механизмы. Пусконаладку проведём в течение месяца», — заявил начальник проекта АО «Объединение «Ингеоком» Дмитрий Калинин.

По его словам, монтаж элементов из стекла и нержавеющей стали проведут в ноябре-декабре, ближе к дате сдачи станции.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что началось строительство тоннеля БКЛ под каналом имени Москвы.

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