В Москве заявили о готовности основных конструкций станции БКЛ «Савёловская»

В столице заявили о готовности основных конструкций станции Большой кольцевой линии «Савёловская» (проектное название — «Нижняя Масловка»). Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Строительство идёт под площадью Савёловского вокзала на глубине 65 метров.

«Всего на станции установлено 12 эскалаторов: по четыре от вестибюлей к платформе и на пересадке. К середине октября ждём подачу напряжения на механизмы. Пусконаладку проведём в течение месяца», — заявил начальник проекта АО «Объединение «Ингеоком» Дмитрий Калинин.

По его словам, монтаж элементов из стекла и нержавеющей стали проведут в ноябре-декабре, ближе к дате сдачи станции.

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