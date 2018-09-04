Началось строительство тоннеля БКЛ под каналом имени Москвы

На Большой кольцевой линии Московского метрополитена началось строительство левого перегонного тоннеля, который должен соединить станции — «Мневники» и «Улица Народного Ополчения», передаёт «Утро.ру».

Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, работы будут вестись на глубине от 22 до 48 метров.

Тоннель пройдёт под каналом имени Москвы, затем вблизи опор эстакады развязки на пересечении трассы Краснопресненского проспекта с улицей Народного Ополчения.

По словам Хуснуллина, расстояние от свода тоннеля до дна канала будет около 13 метров. Об этом сообщает интернет-газета «Дни.ру».

Ранее стало известно, что построить все станции БКЛ в Москве планируют в течение ближайших пяти лет.