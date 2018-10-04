Исполняющим обязанности полпреда президента в СЗФО назначена Любовь Совершаева

Любовь Совершаева назначена исполняющим обязанности полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат полпреда.

«Исполнять обязанности полномочного представителя (президента России в СЗФО. — RT) до официального назначения полпреда официальным распоряжением назначена Любовь Совершаева», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин принял заявление губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко об отставке.

Также сообщалось, что полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов назначен и. о. губернатора Санкт-Петербурга.