Исполняющим обязанности полпреда президента в СЗФО назначена Любовь Совершаева
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат полпреда.
«Исполнять обязанности полномочного представителя (президента России в СЗФО. — RT) до официального назначения полпреда официальным распоряжением назначена Любовь Совершаева», — рассказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин принял заявление губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко об отставке.
Также сообщалось, что полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов назначен и. о. губернатора Санкт-Петербурга.