Путин принял отставку Полтавченко с поста губернатора Петербурга

Президент России Владимир Путин принял заявление губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко об отставке.

«Принять отставку губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. по собственному желанию», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также отмечается, что полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов назначен и. о. губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что Путин предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко возглавить Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК) в качестве председателя совета директоров.