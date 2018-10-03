Путин принял отставку Полтавченко с поста губернатора Петербурга
- РИА Новости
«Принять отставку губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. по собственному желанию», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также отмечается, что полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов назначен и. о. губернатора Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что Путин предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко возглавить Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК) в качестве председателя совета директоров.