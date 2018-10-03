Путин принял отставку Полтавченко с поста губернатора Петербурга

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Президент России Владимир Путин принял заявление губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко об отставке.
Путин принял отставку Полтавченко с поста губернатора Петербурга
  • РИА Новости

«Принять отставку губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. по собственному желанию», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также отмечается, что полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов назначен и. о. губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что Путин предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко возглавить Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК) в качестве председателя совета директоров.

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