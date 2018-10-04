Ротенберг заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет сдана в срок

Председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг заявил, что строительство железнодорожной части Крымского моста идёт с опережением графика, инцидент с падением пролёта строящейся железнодорожной конструкции не повлияет на сроки сдачи.

«Ничего страшного не произошло. Из-за технической неполадки с домкратом съехал фрагмент при монтаже. Главное, никто не пострадал. У нас высокопрофессиональная команда, я в ребятах не сомневаюсь», — приводит РИА Новости слова Ротенберга.

Он отметил, что «эта ситуация никак на сроки сдачи железнодорожного моста не повлияет».

По графику работы с надвижкой пролётов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что пролёт строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций.