Ротенберг заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет сдана в срок

Короткая ссылка
Председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг заявил, что строительство железнодорожной части Крымского моста идёт с опережением графика, инцидент с падением пролёта строящейся железнодорожной конструкции не повлияет на сроки сдачи.
Ротенберг заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет сдана в срок
  • © Инфоцентр «Крымский мост»

«Ничего страшного не произошло. Из-за технической неполадки с домкратом съехал фрагмент при монтаже. Главное, никто не пострадал. У нас высокопрофессиональная команда, я в ребятах не сомневаюсь», — приводит РИА Новости слова Ротенберга.

Он отметил, что «эта ситуация никак на сроки сдачи железнодорожного моста не повлияет».

По графику работы с надвижкой пролётов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что пролёт строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить