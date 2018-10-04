Пролёт строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу оператора транспортного перехода — ФКУ «Упрдор «Тамань».

«На морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноимённым островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролётов накренился и упал в акваторию, на мелководье», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент мог произойти в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто не пострадал.

1 октября на Крымском мосту открыли движения для грузового транспорта. Депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с телеканалом «360» отреагировал на запуск движения грузового транспорта.