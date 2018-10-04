В Росгвардии назвали причину взрыва в административном здании в Петербурге

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В главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что в здании администрации ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» произошёл взрыв сигнальной ракеты.
В Росгвардии назвали причину взрыва в административном здании в Петербурге
  • РИА Новости

«На место происшествия незамедлительно прибыл ОМОН. По предварительным выводам, инцидент произошёл из-за срабатывания сигнальной ракеты при неосторожном обращении с ней. Иных опасных предметов не обнаружено», — цитирует сообщение ТАСС.

ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» — крупнейший оператор по перевалке всех видов сухих грузов в Большом порту города.

Ранее сообщалось, что в здании в Санкт-Петербурге произошёл взрыв.

В результате ЧП пострадал один человек. Он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое.

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