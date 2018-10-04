В здании администрации Росморпорта в Петербурге произошёл взрыв

В здании администрации Росморпорта в Санкт-Петербурге произошёл взрыв, сообщает «Фонтанка.ру».

В результате пострадал один человек, он доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что мужчина, который пришёл на работу, открыл деревянный ящик, после чего произошёл взрыв.

В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.