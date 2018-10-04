В здании администрации Росморпорта в Петербурге произошёл взрыв

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В здании администрации Росморпорта в Санкт-Петербурге произошёл взрыв, сообщает «Фонтанка.ру».
В здании администрации Росморпорта в Петербурге произошёл взрыв
  • РИА Новости

В результате пострадал один человек, он доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что мужчина, который пришёл на работу, открыл деревянный ящик, после чего произошёл взрыв.

В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.

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