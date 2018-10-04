В КБР застрелены двое подозреваемых в убийстве полицейского
- РИА Новости
«Сегодня около 7:30 в селе Атажукино... было установлено местонахождение двоих подозреваемых в убийстве участкового. Злоумышленники были заблокированы на окраине села в одном из помещений сельскохозяйственной фермы», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы регионального МВД.
Отмечается, что при приближении сотрудников правоохранительных органов подозреваемые открыли огонь из автоматического оружия.
«Ответным огнём преступники были уничтожены», — добавили в МВД.
Накануне на окраине села Атажукино было обнаружено тело участкового с признаками насильственной смерти.
Ранее сообщалось, что трое боевиков нейтрализованы в результате контртеррористической операции в районе селения Талги в Дагестане.