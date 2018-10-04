В КБР застрелены двое подозреваемых в убийстве полицейского

Подозреваемые в убийстве полицейского в Кабардино-Балкарии в ходе перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов были ликвидированы.

«Сегодня около 7:30 в селе Атажукино... было установлено местонахождение двоих подозреваемых в убийстве участкового. Злоумышленники были заблокированы на окраине села в одном из помещений сельскохозяйственной фермы», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы регионального МВД.

Отмечается, что при приближении сотрудников правоохранительных органов подозреваемые открыли огонь из автоматического оружия.

«Ответным огнём преступники были уничтожены», — добавили в МВД.

Накануне на окраине села Атажукино было обнаружено тело участкового с признаками насильственной смерти.

Ранее сообщалось, что трое боевиков нейтрализованы в результате контртеррористической операции в районе селения Талги в Дагестане.