Шойгу предложил создать в Сибири крупный финансово-промышленный центр

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Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью журналу «Неизвестная Сибирь» заявил, что считает необходимым создать в Сибири крупный финансово-промышленный центр, который поможет развитию сибирских и дальневосточных земель.

«Нам надо создавать здесь, за Уралом крупный финансово-промышленный центр, своего рода столицу, которая даст мощный импульс развития сибирским и дальневосточным землям», — отметил министр.

Он также выступил за продолжение политики развития Сибири и Дальнего востока, которая была начата в царское время и продолжена во времена СССР.

«А чем можно привлечь сюда людей? Прежде всего, условиями жизни. Никакого иного способа, думаю, нет», — заявил Шойгу.

В марте газета «Известия» писала о планах Минобороны выплачивать пособия безработным супругам военнослужащих, которые находятся в отдалённых гарнизонах в Сибири, Заполярье и на Дальнем Востоке. 

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