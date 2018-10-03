В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию с Петелинской птицефабрикой

Сотрудник пресс-службы Россельхознадзора Юлия Мелано прокомментировала ситуацию с Петелинской птицефабрикой.

Об этом сообщает Пятый канал.

Служба обратилась в суд с ходатайством о приостановлении работы предприятия на срок до 90 дней.

«Причиной тому послужили многочисленные нарушения, выявленные Россельхознадзором, как в работе самой птицефабрики, так и в продукции», — заявила Мелано.

По её словам, служба привлекла предприятие к ответственности за аналогичные правонарушения в виде наложения штрафа до 300 тыс. рублей.

«После того как стало понятно, что мы не увидим никаких исправлений со стороны компании, мы были вынуждены ходатайствовать о приостановлении деятельности организации сроком до 90 суток либо о наложении административного штрафа от 700 тыс. до миллиона рублей», — уточнила Мелано.

Ранее URA.RU сообщало, что Росприроднадзор потребовал взыскать с уральской птицефабрики 14,5 млн рублей.