Россельхознадзор попросил суд приостановить выпуск продукции «Петелинской птицефабрики»
- РИА Новости
Как сообщается на сайте ведомства, «основанием послужило повторное выявление сальмонелл и листерий в продукции изготовителя в одном из магазинов сети ООО «Авоська-Два» (Москва)».
3 октября 2018 года материалы дела переданы в суд.
Россельхознадзор ходатайствует о приостановлении деятельности предприятия на срок до 90 суток либо о наложении административного штрафа на юрлицо в размере от 700 тысяч до 1 млн рублей.