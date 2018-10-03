Россельхознадзор попросил суд приостановить выпуск продукции «Петелинской птицефабрики»

Россельхознадзор попросил суд приостановить выпуск птицеводческой продукции «Петелинской птицефабрики», которая входит в группу «Черкизово».

Как сообщается на сайте ведомства, «основанием послужило повторное выявление сальмонелл и листерий в продукции изготовителя в одном из магазинов сети ООО «Авоська-Два» (Москва)».

3 октября 2018 года материалы дела переданы в суд.

Россельхознадзор ходатайствует о приостановлении деятельности предприятия на срок до 90 суток либо о наложении административного штрафа на юрлицо в размере от 700 тысяч до 1 млн рублей.