В Севастополе готовят туристический маршрут по местам путешествия Екатерины II

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В Севастополе готовят туристический маршрут, посвящённый путешествию Екатерины II в Крым в 1787 году.
В Севастополе готовят туристический маршрут по местам путешествия Екатерины II
  • РИА Новости

Как заявил начальник Главного управления культуры Николай Краснолицкий, проект получил название «Путь на пользу».

«2019 год — это год двух юбилеев: 75-летие освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и пятилетие воссоединения Крыма с РФ. Нами запланировано проведение ряда событийных мероприятий и туристических слётов с соответствующей тематикой», — цитирует Краснолицкого «Новый Севастополь».

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что Кемеровской области выделят более 4 млрд рублей на развитие туризма.

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