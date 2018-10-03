ФАС передаст прокуратуре данные об аукционах по выбору перевозчиков мусора в Челябинске

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области передаст прокуратуре данные об аукционах по выбору перевозчиков мусора в столице региона. Об этом сообщает URA.RU.

Речь идёт о пяти тендерах, объявленных региональным оператором Челябинского кластера — ООО «Центр коммунального сервиса».

Как заявили в пресс-службе ведомства, в аукционных документах найдены признаки нарушения действующего законодательства.

По оценке УФАС, заказчик не представил полной информации в этих материалах. Например, нет данных о количестве контейнеров, об объёме отходов. Есть и другие нарушения. Общая сумма тендеров — 190 млн рублей.

Ранее сообщалось, что для решения вопроса по вывозу мусора из Челябинска дополнительно выделят 20 млн рублей.

Также ИА «Удмуртия» сообщало, что в республике намерены рекультивировать свалку по решению суда.