В Хабаровском крае рассказали о привлекательности региона для туристов из Южной Кореи

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В Хабаровском крае сообщили о смене туристических предпочтений местных жителей, которые постепенно теряют интерес к странам Восточной Азии и чаще выбирают для отдыха западные регионы России и Сибирь.
В Хабаровском крае рассказали о привлекательности региона для туристов из Южной Кореи
  • РИА Новости

«Лидерами среди стран, которые в этом году посещали жители Хабаровского края, остаются Китай, Таиланд, Корея и Япония. Однако чувствуется, что к Юго-Восточной Азии туристы охладели и повернулись лицом к западу», — заявила начальник отдела аналитической работы и организации туристической деятельности управления по туризму Министерства культуры региона Валентина Неретина в беседе с ИА «Хабаровский край».

По её словам, дальневосточники отправляются в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Сочи, Анапу, Геленджик, на Байкал и Алтай.

Также вырос интерес к Грузии, Азербайджану и Армении. На отдых за рубеж в этом году выезжали 25 тыс. жителей края.

При этом отмечается, что Хабаровский край за шесть месяцев этого года посетили 18 800 иностранных граждан. По сравнению с прошлым годом поток туристов из заграницы вырос на 55%. Большой рывок сделала Республика Корея — поток больше на 30%.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала самые популярные среди жителей страны направления отдыха летом 2018 года.

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