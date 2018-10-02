В АТОР назвали самые популярные среди россиян направления отдыха летом 2018 года

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала самые популярные среди жителей страны направления отдыха летом 2018 года.

«Турция на первом месте по объёму продаж, затем Россия, Греция, Испания, Кипр, Тунис, Болгария, Доминикана и Хорватия», — сказала она.

По её словам, выход России на второе место по сегменту организованного туризма можно считать прорывом.

Ломидзе добавила, что в рейтинге не учитывался самостоятельный туризм.

Ранее интернет-газета «Ридус» сообщала, что стали известны самые популярные среди российских туристов направления на Новый год.