В АТОР назвали самые популярные среди россиян направления отдыха летом 2018 года
- РИА Новости
«Турция на первом месте по объёму продаж, затем Россия, Греция, Испания, Кипр, Тунис, Болгария, Доминикана и Хорватия», — сказала она.
По её словам, выход России на второе место по сегменту организованного туризма можно считать прорывом.
Ломидзе добавила, что в рейтинге не учитывался самостоятельный туризм.
Ранее интернет-газета «Ридус» сообщала, что стали известны самые популярные среди российских туристов направления на Новый год.