СМИ назвали самые популярные среди российских туристов направления на Новый год
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По оценке туристического сервиса «Туту.ру», большинство (73%) предпочитают проводить зимние праздники за рубежом.
Наибольший интерес в этом году вызвали Таиланд, Чехия и Грузия.
Лидерами среди отечественных курортов названы Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.
Ранее Nation News сообщал, что Санкт-Петербург посетили более 700 тыс. человек во время чемпионата мира по футболу 2018 года.