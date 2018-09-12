СМИ назвали самые популярные среди российских туристов направления на Новый год

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Стали известны самые популярные среди российских туристов направления на Новый год, сообщает «Ридус».
СМИ назвали самые популярные среди российских туристов направления на Новый год
  • ©XYZ PICTURES
  • globallookpress.com

По оценке туристического сервиса «Туту.ру», большинство (73%) предпочитают проводить зимние праздники за рубежом.

Наибольший интерес в этом году вызвали Таиланд, Чехия и Грузия.

Лидерами среди отечественных курортов названы Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.

Ранее Nation News сообщал, что Санкт-Петербург посетили более 700 тыс. человек во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

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