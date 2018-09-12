СМИ назвали самые популярные среди российских туристов направления на Новый год

Стали известны самые популярные среди российских туристов направления на Новый год, сообщает «Ридус».

По оценке туристического сервиса «Туту.ру», большинство (73%) предпочитают проводить зимние праздники за рубежом.

Наибольший интерес в этом году вызвали Таиланд, Чехия и Грузия.

Лидерами среди отечественных курортов названы Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.

Ранее Nation News сообщал, что Санкт-Петербург посетили более 700 тыс. человек во время чемпионата мира по футболу 2018 года.