Губернатор Калининградской области обсудил информационную защиту детей с главой Роскомнадзора

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и глава Роскомнадзора Александр Жаров обсудили на встрече в столице региона вопросы, касающиеся сферы массовых коммуникаций и информационных технологий, в том числе защиту детей. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Губернатор Калининградской области обсудил информационную защиту детей с главой Роскомнадзора
  • ©Пресс-служба губернатора Калининградской области

По словам Жарова, хорошие показатели достигнуты благодаря проекту защиты прав субъектов персональных данных среди школьников.

Также он заявил, что в 2018 году из 200 тыс. учащихся удалось охватить половину, а к концу года запланированы семинары, видеоуроки, размещение информации в интернете ещё для 80 тыс. школьников.

Ранее телеканал «360» сообщал, что МВД России запустило акцию «Безопасный интернет детям».

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