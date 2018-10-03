Губернатор Калининградской области обсудил информационную защиту детей с главой Роскомнадзора
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По словам Жарова, хорошие показатели достигнуты благодаря проекту защиты прав субъектов персональных данных среди школьников.
Также он заявил, что в 2018 году из 200 тыс. учащихся удалось охватить половину, а к концу года запланированы семинары, видеоуроки, размещение информации в интернете ещё для 80 тыс. школьников.
Ранее телеканал «360» сообщал, что МВД России запустило акцию «Безопасный интернет детям».