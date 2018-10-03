Объём рекламы в московском метро могут сократить на 70%

Короткая ссылка
В Московском метрополитене намерены на 70% сократить объём рекламы, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу.
Объём рекламы в московском метро могут сократить на 70%
  • Reuters

Предприятие станет самостоятельно продавать рекламу в поездах и переходах.

Полностью исключат аудиорекламу на эскалаторах и размещение материалов на путевых стенах исторических станций.

Реклама останется только в составах и специальных лайтбоксах в переходах.

Кроме того, дополнительно прорабатываются новые рекламные носители.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что на Большой кольцевой линии Московского метрополитена началось строительство левого перегонного тоннеля, который должен соединить станции «Мневники» и «Улица Народного Ополчения».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить