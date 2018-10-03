Объём рекламы в московском метро могут сократить на 70%

В Московском метрополитене намерены на 70% сократить объём рекламы, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу.

Предприятие станет самостоятельно продавать рекламу в поездах и переходах.

Полностью исключат аудиорекламу на эскалаторах и размещение материалов на путевых стенах исторических станций.

Реклама останется только в составах и специальных лайтбоксах в переходах.

Кроме того, дополнительно прорабатываются новые рекламные носители.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что на Большой кольцевой линии Московского метрополитена началось строительство левого перегонного тоннеля, который должен соединить станции «Мневники» и «Улица Народного Ополчения».