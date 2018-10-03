В Югре задержан один из обвиняемых в издевательствах над двумя подростками. Об этом сообщили RT в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

По словам представителей ведомства, следователи установили, что в издевательствах над двумя молодыми людьми участвовал местный житель 1999 года рождения. Его допросили и предъявили ему обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера».

«Уже установлены личности всех, кто находился в тот день в гараже. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу», — рассказали RT в пресс-службе.

В настоящее время следователи Ханты-Мансийска продолжают искать мужчин, которые на опубликованном в сети видео издеваются над подростками, предположительно, проникшими в частный гараж. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Запись, сделанная около года назад, была опубликована в социальных сетях в начале этой недели и вызвала волну негативных откликов. У правоохранительных органов возникли вопросы и к администраторам групп, которые обнародовали видео насилия и издевательств. Им грозит статья за распространение порнографии.

Подробнее — в материале RT.