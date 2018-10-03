«Принимаем меры к установлению причастных»: СК Югры возбудил дело после публикации видео издевательств над подростками

Следователи Ханты-Мансийска ищут автора видео, на котором несколько мужчин издеваются над подростками, предположительно проникшими в частный гараж. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Запись, сделанная около года назад, была опубликована в социальных сетях в начале этой недели и вызвала волну негативных откликов. У правоохранительных органов возникли вопросы и к администраторам групп, которые обнародовали видео насилия и издевательств. Им грозит статья за распространение порнографии.

Несколько видеозаписей издевательств над молодым человеком были опубликованы менее суток назад в популярном паблике Ханты-Мансийского автономного округа в одной из соцсетей. На записях группа неизвестных заставляет молодого парня раздеться перед камерой и совершить развратные действия со своим другом. Один из зачинщиков также осуществляет действия сексуального характера по отношению к молодому человеку.

После появления многочисленных негативных комментариев администраторы сообщества удалили запись. Однако несколько пользователей соцсетей заявили об увиденном в полицию. Делом заинтересовались следователи. Следственный комитет ХМАО провёл проверку и по её результатам возбудил уголовное дело. Интерес у стражей правопорядка вызвали не только авторы видео, но и администраторы пабликов, размещавшие там видео и не обращавшиеся при этом в полицию. Им теперь грозит обвинение в распространении порнографических материалов.

Обидчиков пока не нашли

Как установили следователи, инцидент произошёл ещё в прошлом году в одном из гаражных кооперативов Ханты-Мансийска. Двое несовершеннолетних парней взломали замок на чужом гараже и зашли внутрь, где их застал с поличным владелец гаража с двумя своими друзьями. Чтобы «проучить» взломщиков хозяин с приятелями включили камеру мобильного телефона и заставили одного из подростков раздеться и совершать действия сексуального характера со своим товарищем. Все приказы сопровождались оскорбительными вопросами и замечаниями.

«Папа знает, чем ты занимаешься? Нет, папе об этом не надо знать!» — комментирует происходящее человек за кадром.

Жертва на видео делает всё, что ему говорят, и не сопротивляется, даже когда один из мужчин начал насиловать его при помощи отвёртки. После этого пострадавших выгнали на улицу. По собранным следователями данным, второй молодой человек после пыток в гараже получил ожоги — ему прижгли пальцы паяльником — этот эпизод на видео не попал.

Как сообщили RT в отделе СК по ХМАО, обоих пострадавших допросил следователь. Их обидчиков пока не нашли. На всех ресурсах, которые удалось обнаружить следователям, ролики публиковались анонимно.

«По результатам проверки, проведенной по сообщению, опубликованному в социальных сетях, Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», — подтвердили RT в пресс-службе СУ СК по ХМАО. — В настоящее время принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступления. Проводится комплекс других следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления».

Преступное бездействие

Видеозапись с издевательствами над подростками была опубликована в популярном городском паблике Ханты-Мансийска. Всего за несколько часов под роликом оставили комментарии более двух тысяч человек. Судя по количеству просмотров, запись до удаления увидели более 50 тысяч посетителей. Как оказалось, молодого человека из видео горожане знают — его считают человеком со странностями и даже отклонениями в развитии.

«Этот парень у нас в городе живёт, он умственно отсталый, — уверяет жительница столицы округа Яна Шевко. — По видео понятно же, что он не понимает, что хорошо что плохо. Что можно, а что нельзя. И мне его лично очень жаль».

Из городского сообщества, в котором состоит почти вся молодёжь Ханты-Мансийска, видеозаписи с пытками удалили спустя несколько часов. Комментариев было так много, что администратор паблика приняла решение стереть запись.

«Мне прислали анонимную публикацию, без ссылок на автора, — рассказала RT Антонина, администратор сообщества. — После многочисленных просьб подписчиков мы удалили видео».

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Несмотря на возмущение участников сообщества и оперативную реакцию службы поддержки соцсети, ролик продолжал появляться то в одном популярном сообществе, то в другом.

«Меня удивляют операторы. Их там несколько человек, и ни один себя не повел, как мужчина, — возмутилась в сети одна из жительниц города Ольга Фёдорова. — Ни один не прекратил эту мерзость. Ничего люди не боятся!»

Следственный комитет считает такое поведение администраторов групп преступным бездействием, из-за которого целый год об издевательствах ничего не было слышно. Неравнодушные граждане обратились в полицию, когда Следственный комитет уже начал проверку скандальных публикаций. А администраторам пабликов, которые обнародовали видео насилия и издевательств, грозит статья за распространение порнографии.

«В рамках расследования дела будет дана оценка действиям лиц, которые распространили данные видео в Интернете, а не обратились в правоохранительные органы, — рассказала RT старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК по ХМАО Алина Еремеевская. — Оценка будет дана по признакам состава преступления согласно статьям «Распространение порнографических материалов» и «Распространение сведений о частной жизни». Впрочем, даже угроза такого наказания не останавливает желающих собрать просмотры — видеозаписи по-прежнему «гуляют» по сети».