Адвокат гражданской жены Захарченко подтвердил её отъезд в США

Гражданская супруга обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко Марина Семынина уехала в Соединённые Штаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Карабанова.

Он подтвердил, что она улетела с дочерью.

«Моя подзащитная подтверждает, что покинула Россию, так как опасается за свою жизнь», — заявил адвокат.

Ранее СМИ сообщили об отъезде Семыниной из России.

Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. При обыске у него обнаружили рекордную сумму денег — около 9 млрд рублей в разной валюте.

Накануне стало известно о задержании совладельца Интерпрогрессбанка Маркелова и адвоката Виктора Белевцова — «доверенного лица» Дмитрия Захарченко.