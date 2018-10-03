Адвокат гражданской жены Захарченко подтвердил её отъезд в США
Он подтвердил, что она улетела с дочерью.
«Моя подзащитная подтверждает, что покинула Россию, так как опасается за свою жизнь», — заявил адвокат.
Ранее СМИ сообщили об отъезде Семыниной из России.
Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. При обыске у него обнаружили рекордную сумму денег — около 9 млрд рублей в разной валюте.
Накануне стало известно о задержании совладельца Интерпрогрессбанка Маркелова и адвоката Виктора Белевцова — «доверенного лица» Дмитрия Захарченко.