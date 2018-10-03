Адвокат гражданской жены Захарченко подтвердил её отъезд в США

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Гражданская супруга обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко Марина Семынина уехала в Соединённые Штаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Карабанова.
Адвокат гражданской жены Захарченко подтвердил её отъезд в США

    Он подтвердил, что она улетела с дочерью.

    «Моя подзащитная подтверждает, что покинула Россию, так как опасается за свою жизнь», — заявил адвокат.

    Ранее СМИ сообщили об отъезде Семыниной из России.

    Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. При обыске у него обнаружили рекордную сумму денег — около 9 млрд рублей в разной валюте. 

    Накануне стало известно о задержании совладельца Интерпрогрессбанка Маркелова и адвоката Виктора Белевцова — «доверенного лица» Дмитрия Захарченко.

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