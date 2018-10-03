Виктория Скрипаль заявила о желании встретиться с Петровым и Бошировым

Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери, рассказала, что хотела бы встретиться с Александром Петровым и Русланом Бошировым.

В ходе беседы с газетой «Известия» она сообщила, что не верит в причастность Петрова и Боширова к отравлению в Солсбери. По её словам, личная встреча с обвиняемыми россиянами поможет доказать их невиновность.

«Я с ними не виделась, так как прямого выхода у меня на них нет. Но я в этом заинтересована и готова встретиться. Я хочу посмотреть им в глаза и убедиться. Пока я могу верить только на слово, а после встречи всё станет понятно», — сказала она.

5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери. По данным британских властей, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Скотленд-Ярд опубликовал их фотографии, сделанные в аэропорту Гэтвик в тот момент, когда они прилетели в страну.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с Nation News оценил обвинения Великобритании в адрес России по делу Скрипалей.