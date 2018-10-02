В Крыму прокомментировали визит представителей украинской диаспоры из семи стран Европы

Член коллегии республиканского комитета по делам национальностей и депортированных граждан Крыма, председатель комитета государственного совета Республики Крым по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с ФАН прокомментировал визит представителей украинской диаспоры из Италии, Германии, Польши, Молдавии, Болгарии, Грузии и Литвы.

«Для крымчан и для Крыма в целом эта встреча имеет огромное значение. Контакты, которые удалось установить сегодня, я думаю, будут развиваться», — заявил он.

По его словам, такие контакты являются элементом международной дипломатии.

Ранее сообщалось, что члены делегации собрались для участия в круглом столе под названием «Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом».

В сентябре член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал визит американской делегации общественных деятелей в Крым.