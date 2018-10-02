В Крыму прокомментировали визит представителей украинской диаспоры из семи стран Европы
«Для крымчан и для Крыма в целом эта встреча имеет огромное значение. Контакты, которые удалось установить сегодня, я думаю, будут развиваться», — заявил он.
По его словам, такие контакты являются элементом международной дипломатии.
Ранее сообщалось, что члены делегации собрались для участия в круглом столе под названием «Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом».
В сентябре член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал визит американской делегации общественных деятелей в Крым.