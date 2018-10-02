В Пермском крае начали проверку из-за применения насилия в отношении воспитанника детсада

В Пермском крае начали доследственную проверку из-за применения насилия в отношении воспитанника детсада, сообщает «Реальное время».

Инцидент произошёл в городе Березники 28 сентября. По имеющимся данным, помощник воспитателя на несколько минут заклеила ребёнку рот скотчем.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. Также следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц дошкольного учреждения, говорится на сайте СУ СК России по региону.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске могут завести дело в отношении директора детсада, откуда сбежал ребёнок.