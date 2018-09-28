В Челябинске могут завести дело в отношении директора детсада, откуда сбежал ребёнок

В Челябинске четырёхлетний ребёнок самостоятельно покинул детский сад, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл в среду, 26 сентября. Ребёнка нашли случайные прохожие.

Надзорное ведомство провело проверку и внесло представление директору дошкольного учреждения об устранении нарушений требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Кроме того, в отношении директора вынесли постановление о возбуждении дела по статье Кодекса об административных правонарушениях. Документ отправлен мировому судье на рассмотрение.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Магадане сбежавших из детсада детей нашли на другом конце города.