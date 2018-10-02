В ХМАО завели дело из-за видео с издевательствами над подростками в гараже
- РИА Новости
Следователи уже установили и опросили пострадавших. Также найдены два очевидца. Как выяснилось, инцидент произошёл в 2017 году.
В настоящее время принимаются меры для установления лиц, причастных к совершению преступления.
Кроме того, СК даст правовую оценку действиям администраторов сообщества в соцсети, куда поступила эта информация, не обратившихся в правоохранительные органы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области установили личности подростков, подозреваемых в избиении инвалида.