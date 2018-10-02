В ХМАО завели дело из-за видео с издевательствами над подростками в гараже

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело по факту публикации в интернете видеозаписи, на которой некие молодые люди издеваются над двумя подростками в гараже. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В ХМАО завели дело из-за видео с издевательствами над подростками в гараже
  • РИА Новости

Следователи уже установили и опросили пострадавших. Также найдены два очевидца. Как выяснилось, инцидент произошёл в 2017 году.

В настоящее время принимаются меры для установления лиц, причастных к совершению преступления.

Кроме того, СК даст правовую оценку действиям администраторов сообщества в соцсети, куда поступила эта информация, не обратившихся в правоохранительные органы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области установили личности подростков, подозреваемых в избиении инвалида.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить