В ХМАО завели дело из-за видео с издевательствами над подростками в гараже

В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело по факту публикации в интернете видеозаписи, на которой некие молодые люди издеваются над двумя подростками в гараже. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Следователи уже установили и опросили пострадавших. Также найдены два очевидца. Как выяснилось, инцидент произошёл в 2017 году.

В настоящее время принимаются меры для установления лиц, причастных к совершению преступления.

Кроме того, СК даст правовую оценку действиям администраторов сообщества в соцсети, куда поступила эта информация, не обратившихся в правоохранительные органы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области установили личности подростков, подозреваемых в избиении инвалида.