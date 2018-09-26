В Свердловской области установили личности подростков, подозреваемых в избиении инвалида

В Свердловской области установили личности подростков, подозреваемых в избиении 20-летнего инвалида. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерия Горелых.

Инцидент произошёл в посёлке Рефтинский.

Как заявил Горелых, потерпевший знает нападавших по именам — он смог рассказать о них в отделе полиции.

Оказалось, что один из них учится в местной школе, второй её уже окончил и учится в техникуме в Сухом Логе.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Красноярском крае следователи организовали проверку сообщений об избиении школьницы.