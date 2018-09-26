В Свердловской области установили личности подростков, подозреваемых в избиении инвалида
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
Инцидент произошёл в посёлке Рефтинский.
Как заявил Горелых, потерпевший знает нападавших по именам — он смог рассказать о них в отделе полиции.
Оказалось, что один из них учится в местной школе, второй её уже окончил и учится в техникуме в Сухом Логе.
Ранее телеканал «360» передавал, что в Красноярском крае следователи организовали проверку сообщений об избиении школьницы.