Синоптики рассказали о погоде на неделю в Москве

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Анна Лушникова
Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с RT рассказал о том, чего стоит ждать москвичам от погоды в предстоящую неделю.
Синоптики рассказали о погоде на неделю в Москве
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«Погода сама по себе умеренно тёплая, значительно выше она не станет. На этой неделе она будет соответствовать климатической норме, ожидаются небольшие колебания в одну и другую стороны. Например, сегодня максимальная температура составила +13 °C, что достаточно тепло для первых дней октября. В предстоящие пару дней погода станет более неустойчивой, определять её будет североатлантический циклон. Пройдут дожди в среду и четверг от умеренных до сильных, дневная температура немного понизится до +9…+11 °C», — считает Старков.

По его словам, в выходные дни увеличится суточный ход температуры.

«Ночные значения существенно не изменятся, они уже ушли от заморозков и будут колебаться на уровне слабоположительных значений. В выходные распогодится, увеличится суточный ход температуры. Днём вернётся почти сентябрьское тепло до +13…+15 °C», — сказал синоптик.

Ранее синоптики прогнозировали в выходные потепление в Москве до +18 °С.

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