Крым принял шесть миллионов туристов с начала года

Крым принял 6 млн туристов из 132 стран с начала 2018 года, заявил председатель комитета регионального парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Как отметил Черняк, речь идёт об ожидаемом, прогнозируемом результате.

По словам главы комитета, в ближайшие пять лет планируется выйти на цифру 8—10 млн туристов в год.

«Но наша главная задача — не количественный, а качественный приток отдыхающих», — подчеркнул он.

Ранее глава Керченского городского совета Николай Гусаков в беседе с НСН рассказал об изменениях, которые произошли в городе после открытия Крымского моста.