Крым принял шесть миллионов туристов с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Как отметил Черняк, речь идёт об ожидаемом, прогнозируемом результате.
По словам главы комитета, в ближайшие пять лет планируется выйти на цифру 8—10 млн туристов в год.
«Но наша главная задача — не количественный, а качественный приток отдыхающих», — подчеркнул он.
Ранее глава Керченского городского совета Николай Гусаков в беседе с НСН рассказал об изменениях, которые произошли в городе после открытия Крымского моста.