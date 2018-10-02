Спасательная операция в Балтийском море после ЧП на пароме завершена
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
«Стадия бедствия отменена», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что до порта Клайпеды паром дойдёт самостоятельно в сопровождении спасательного судна.
«Мы снимаем дело с координации», — заключили в Росморречфлоте.
Ранее сообщалось, что на пассажирском пароме под флагом Литвы в Балтийском море произошёл взрыв.
В результате ЧП никто не пострадал.
Также сайт kp.ru передавал, что СК начал доследственную проверку по факту пожара на судне «Ромуальд Муклевич».