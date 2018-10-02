Спасательная операция в Балтийском море после ЧП на пароме завершена

Поисково-спасательная операция в Балтийском море, где на борту пассажирского парома вследствие взрыва произошёл пожар, завершена.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«Стадия бедствия отменена», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что до порта Клайпеды паром дойдёт самостоятельно в сопровождении спасательного судна.

«Мы снимаем дело с координации», — заключили в Росморречфлоте.

Ранее сообщалось, что на пассажирском пароме под флагом Литвы в Балтийском море произошёл взрыв.

В результате ЧП никто не пострадал.

Также сайт kp.ru передавал, что СК начал доследственную проверку по факту пожара на судне «Ромуальд Муклевич».