Пожар на борту парома под флагом Литвы в Балтийском море потушен
- РИА Новости
Об этом сообщает радио Baltkom со ссылкой на замначальника морского спасательно-координационного центра Калининграда Дмитрия Алёхина.
«Произошёл взрыв в машинном отделении, пострадавших нет, раненых нет. Провели эвакуацию, внутреннее пожаротушение, система ЦО запустилась», — цитирует его Mixnews.
При этом Алёхин добавил, что пожар потушен, пострадавшее в результате ЧП судно дойдёт до порта Клайпеды либо своим ходом, либо на буксире.
Ранее сообщалось, что на пассажирском пароме под флагом Литвы в Балтийском море произошёл взрыв.
Также сайт kp.ru передавал, что СК начал доследственную проверку по факту пожара на судне «Ромуальд Муклевич».