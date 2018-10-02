Пожар на борту парома под флагом Литвы в Балтийском море потушен

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Пожар, произошедший в результате взрыва на пассажирском пароме, шедшем под флагом Литвы в Балтийском море, к настоящему времени потушен.
Пожар на борту парома под флагом Литвы в Балтийском море потушен
  • РИА Новости

Об этом сообщает радио Baltkom со ссылкой на замначальника морского спасательно-координационного центра Калининграда Дмитрия Алёхина.

«Произошёл взрыв в машинном отделении, пострадавших нет, раненых нет. Провели эвакуацию, внутреннее пожаротушение, система ЦО запустилась», — цитирует его Mixnews

При этом Алёхин добавил, что пожар потушен, пострадавшее в результате ЧП судно дойдёт до порта Клайпеды либо своим ходом, либо на буксире.

Ранее сообщалось, что на пассажирском пароме под флагом Литвы в Балтийском море произошёл взрыв.

Также сайт kp.ru передавал, что СК начал доследственную проверку по факту пожара на судне «Ромуальд Муклевич».

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