Пожар на борту парома под флагом Литвы в Балтийском море потушен

Пожар, произошедший в результате взрыва на пассажирском пароме, шедшем под флагом Литвы в Балтийском море, к настоящему времени потушен.

Об этом сообщает радио Baltkom со ссылкой на замначальника морского спасательно-координационного центра Калининграда Дмитрия Алёхина.

«Произошёл взрыв в машинном отделении, пострадавших нет, раненых нет. Провели эвакуацию, внутреннее пожаротушение, система ЦО запустилась», — цитирует его Mixnews.

При этом Алёхин добавил, что пожар потушен, пострадавшее в результате ЧП судно дойдёт до порта Клайпеды либо своим ходом, либо на буксире.

Ранее сообщалось, что на пассажирском пароме под флагом Литвы в Балтийском море произошёл взрыв.

Также сайт kp.ru передавал, что СК начал доследственную проверку по факту пожара на судне «Ромуальд Муклевич».