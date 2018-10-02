В Госдуме предложили возложить на страховщиков обязанность по возмещению ущерба при ДТП

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому заниматься сбором документов и доказательств вины или отсутствия таковой при ДТП должны страховые компании. Об этом сообщает ФАН.

Авторы инициативы — депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Данил Шилков, Виталий Пашин, Борис Пайкин, Андрей Свинцов, Андрей Андрейченко, Дмитрий Свищёв и Дмитрий Савельев.

«Человек, который честно заплатил за страховку, не должен зависеть от каких-то непонятных ситуаций», — заявил Лебедев. По его словам, водитель вправе рассчитывать на то, что эта страховка работает.

Ранее автоюрист Сергей Радько в беседе с m24 оценил внесённый в Госдуму законопроект, который предусматривает исполнение страховщиками обязанностей по возмещению ущерба и судебных расходов при ДТП.