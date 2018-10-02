Гражданин Китая погиб от удара током на рыбалке под Уфой

Гражданин Китая во время рыбалки на реке Дёме под Уфой задел удочкой линию электропередачи и получил смертельный удар током.

Об этом сообщает следственное управление СК России по Башкирии.

«По предварительным данным, 2 октября 2018 года 36-летний гражданин Китая, находясь на берегу реки Дёмы, задел линию электропередачи находящейся при нём удочкой, в результате чего получил электрический разряд и скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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