В МВД уточнили данные о числе пострадавших в ДТП с автобусом в Барнауле

В ГУ МВД России по Алтайскому краю уточнили данные о числе пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Барнауле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что из 11 пострадавших в больнице в настоящее время находятся две женщины.

«Пострадавших обследовали, девять человек отпустили домой. Госпитализированы две женщины 1978 и 1984 годов рождения», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие получили сотрясение мозга, ушибы и переломы.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Барнауле на проспекте Строителей автобус столкнулся с опорой моста.

Также URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.