В МВД уточнили данные о числе пострадавших в ДТП с автобусом в Барнауле
- РИА Новости
Отмечается, что из 11 пострадавших в больнице в настоящее время находятся две женщины.
«Пострадавших обследовали, девять человек отпустили домой. Госпитализированы две женщины 1978 и 1984 годов рождения», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшие получили сотрясение мозга, ушибы и переломы.
В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.
Ранее стало известно, что в Барнауле на проспекте Строителей автобус столкнулся с опорой моста.
Также URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.