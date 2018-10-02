В Минстрое заявили, что раздельный мусор позволит экономить на ЖКУ с 2019 года

Замглавы Минстроя Андрей Чибис в беседе с «Известиями» заявил, что россияне смогут платить меньше за вывоз твёрдых коммунальных отходов с 2019 года, если начнут разделять мусор.

«Дифференцированные тарифы могут появиться с нового года, мы прописали для этого законодательную базу. Если люди сортируют сами, тратят на это силы, раскладывая мусор по разным мешкам, а потом по разным контейнерам, то таким гражданам надо давать скидки», — отметил он.

Как пояснил Чибис, для этого на раздельный сбор мусора необходимо перейти всему дому.

По словам замминистра, теперь при отборе регионального оператора субъект может сразу ставить задачу о введении раздельного сбора.

Ранее сообщалось, что в России создадут отрасль по сбору и обработке отходов.

Также URA.RU сообщало, что в Челябинской области созывали экстренное совещание из-за ситуации со сбором мусора.