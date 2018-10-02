В Минстрое заявили, что раздельный мусор позволит экономить на ЖКУ с 2019 года
- РИА Новости
«Дифференцированные тарифы могут появиться с нового года, мы прописали для этого законодательную базу. Если люди сортируют сами, тратят на это силы, раскладывая мусор по разным мешкам, а потом по разным контейнерам, то таким гражданам надо давать скидки», — отметил он.
Как пояснил Чибис, для этого на раздельный сбор мусора необходимо перейти всему дому.
По словам замминистра, теперь при отборе регионального оператора субъект может сразу ставить задачу о введении раздельного сбора.
Ранее сообщалось, что в России создадут отрасль по сбору и обработке отходов.
Также URA.RU сообщало, что в Челябинской области созывали экстренное совещание из-за ситуации со сбором мусора.