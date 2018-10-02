RT возглавил рейтинг топ-СМИ в Mediametrics за сентябрь
Телеканал RT занял первую строчку в рейтинге новостного агрегатора Mediametrics за сентябрь 2018 года.
- © Jaap Arriens
- globallookpress.com
Согласно опубликованным данным, число переходов на сайт RT — 3 064 743, доля — 11,26%.
Второе место в рейтинге заняло РИА Новости, третье — сайт life.ru.
В августе RT также возглавил рейтинг топ-СМИ в Mediametrics.
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