RT возглавил рейтинг топ-СМИ в Mediametrics за сентябрь

Телеканал RT занял первую строчку в рейтинге новостного агрегатора Mediametrics за сентябрь 2018 года.

© Jaap Arriens

globallookpress.com

Согласно опубликованным данным, число переходов на сайт RT — 3 064 743, доля — 11,26%. Второе место в рейтинге заняло РИА Новости, третье — сайт life.ru. В августе RT также возглавил рейтинг топ-СМИ в Mediametrics.