RT возглавил рейтинг топ-СМИ в Mediametrics за сентябрь

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Телеканал RT занял первую строчку в рейтинге новостного агрегатора Mediametrics за сентябрь 2018 года.
RT возглавил рейтинг топ-СМИ в Mediametrics за сентябрь
  • © Jaap Arriens
  • globallookpress.com

Согласно опубликованным данным, число переходов на сайт RT — 3 064 743, доля — 11,26%.

Второе место в рейтинге заняло РИА Новости, третье — сайт life.ru.

В августе RT также возглавил рейтинг топ-СМИ в Mediametrics.

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