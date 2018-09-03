RT возглавил рейтинг топ-СМИ в Mediametrics за август

Телеканал RT занял первую строчку в рейтинге новостного агрегатора Mediametrics за август 2018 года.

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globallookpress.com

Согласно опубликованным данным, число переходов на сайт RT составило 2 778 321, доля — 10,14%. Второе место в рейтинге заняло РИА Новости, третье — сайт life.ru. По итогам июня 2018 года телеканал RT также стал первым в данном рейтинге.