RT возглавил рейтинг топ-СМИ в Mediametrics за август
Телеканал RT занял первую строчку в рейтинге новостного агрегатора Mediametrics за август 2018 года.
- © Jaap Arriens
- globallookpress.com
Согласно опубликованным данным, число переходов на сайт RT составило 2 778 321, доля — 10,14%.
Второе место в рейтинге заняло РИА Новости, третье — сайт life.ru.
По итогам июня 2018 года телеканал RT также стал первым в данном рейтинге.
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