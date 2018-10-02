СК возбудил дело из-за падения вертолёта в реку в Иркутской области

Следователи возбудили уголовное дело после падения частного вертолёта в реку в Иркутской области, в результате которого погибли два человека. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее гибель двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, вертолёт Robinson 1 октября столкнулся с линией электропередачи и упал в реку Витим.

Отмечается, что назначены судебные экспертизы. На месте ЧП ведутся следственные действия.

Ранее стало известно, что спасатели подняли на берег вертолёт и тела двоих погибших — пилота и пассажира.