СК возбудил дело из-за падения вертолёта в реку в Иркутской области

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Следователи возбудили уголовное дело после падения частного вертолёта в реку в Иркутской области, в результате которого погибли два человека. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
СК возбудил дело из-за падения вертолёта в реку в Иркутской области
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее гибель двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, вертолёт Robinson 1 октября столкнулся с линией электропередачи и упал в реку Витим.

Отмечается, что назначены судебные экспертизы. На месте ЧП ведутся следственные действия.

Ранее стало известно, что спасатели подняли на берег вертолёт и тела двоих погибших — пилота и пассажира.

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