СК возбудил дело из-за падения вертолёта в реку в Иркутской области
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее гибель двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, вертолёт Robinson 1 октября столкнулся с линией электропередачи и упал в реку Витим.
Отмечается, что назначены судебные экспертизы. На месте ЧП ведутся следственные действия.
Ранее стало известно, что спасатели подняли на берег вертолёт и тела двоих погибших — пилота и пассажира.