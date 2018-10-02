В Иркутской области нашли тела двоих погибших при крушении вертолёта

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Спасатели нашли упавший вертолёт и тела двоих погибших в реке Витим в Бодайбинском районе Иркутской области. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МЧС по региону Андрея Шутова. 
В Иркутской области нашли тела двоих погибших при крушении вертолёта
  • © МЧС России

«Водолазы обнаружили вертолёт на глубине пяти метров, в нескольких метрах от берега, и тела двоих погибших», — заявили в МЧС.

По данным пресс-службы, одно тело поднято на берег, ведутся работы по извлечению второго тела из кабины вертолёта.

Ранее стало известно, что группа водолазов направилась к месту падения вертолёта в Иркутской области.

1 октября в Иркутской области потерпел крушение вертолёт Robinson, он упал в реку Витим.

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