В Иркутской области нашли тела двоих погибших при крушении вертолёта
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«Водолазы обнаружили вертолёт на глубине пяти метров, в нескольких метрах от берега, и тела двоих погибших», — заявили в МЧС.
По данным пресс-службы, одно тело поднято на берег, ведутся работы по извлечению второго тела из кабины вертолёта.
Ранее стало известно, что группа водолазов направилась к месту падения вертолёта в Иркутской области.
1 октября в Иркутской области потерпел крушение вертолёт Robinson, он упал в реку Витим.